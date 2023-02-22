المالكي:حكومتنا الإطارية ستكمل دورتها

المالكي:حكومتنا الإطارية ستكمل دورتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، استمرار حكومة محمد شياع السوداني الى نهاية الدورة البرلمانية وعدم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.وقال المالكي في مقابلة صحفية :”إذا عدنا الى انسداد سياسي جديد وفشل في إدارة الدولة من قبل الحكومة، فيكون من الواجب ان نذهب الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة”.وأستدرك بالقول :”لكن ما دامت الأمور سليمة والعملية السياسية مستقرة والحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الذي وعدت به، فلماذا الانتخابات المبكرة؟”.وشدد المالكي “اذا برزت الحاجة والضرورية فلا مانع لإجراء انتخابات في حال كان الاستمرار بالنتائج الانتخابية الحالية لا تجدي نفعاً، لكن حتى الآن لم نصل الى هذه المرحلة ونحن نعتقد بان النتائج الانتخابية وما ترتب عليها من تشكيل الحكومة الحالية وما تقدمته ممكن ان تستمر الى نهاية الدورة البرلمانية”.

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