المالكي:سأقاتل إسرائيل حتى” الشهادة”!

المالكي:سأقاتل إسرائيل حتى” الشهادة”!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأحد، أن استشهاد قادة المقاومة لن يثني المؤمنين حتى تحقيق النصر على العدو الصهيوني.وقال المالكي في كلمة بشأن تطورات الأوضاع في لبنان وفلسطين، إننا “نعزي المقاومة الإسلامية والمجاهدين الأبطال في فلسطين باستشهاد القائد المجاهد الكبير يحيى السنوار”، مبينًا أن “المقاومة العراقية واللبنانية والفلسطينية واليمنية لقنت العدو الصهيوني دروساً كبيرة في التضحية والجهاد والفداء”.وأضاف إن “معادلة الصراع اليوم تغيرت وعلى العدو الصهيوني ومن يقف خلفه أن يفهموا معنى هذا التغيير”، موضحًا أن “الأحزاب والقوى السياسية والشعبية أثبتت أنها قادرة على تعويض الشهداء القادة الأبطال في التصدي للعدو الصهيوني”.وتابع المالكي أن “استشهاد قادة المقاومة في العراق وغزة وجنوب لبنان واليمن لن يثني القوى المؤمنة عن إدامة الصراع مع العدو الصهيوني حتى تحقيق النصر”، مشيرًا الى أن “العدو الصهيوني لن يستطع إسكات صوت القوى الحركية الإسلامية الوطنية التي تواصل مسيرة التضحية والجهاد”.وأوضح أن “المجاهدين أثبتوا أن فقدان الشهيد حسن نصر الله لم يؤثر على قدراتهم الصاروخية وطائراتهم المسيرة التي وصلت إلى منزل المجرم نتنياهو”، لافتًا الى أن “لدى المقاومة القدرة على التخطيط والتنفيذ وإدامة العمل والتعويض عن فقدان الشهداء القادة الأبطال”.وختم بالقول: “نشعر بالعز والفخر ونحن نشاهد الصواريخ تمطر على رؤوس الصهاينة الذين باتوا يهربون إلى الملاجئ”، داعيًا الدول العربية والإسلامية بـ “ألاّ تتوقف عن دعم المقاتلين المجاهدين”.

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