المالكي:لايحق للسوداني إصدار أي قرار إلا بالرجوع إلى زعماء الإطار

المالكي:لايحق للسوداني إصدار أي قرار إلا بالرجوع إلى زعماء الإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، ان الاطار التنسيقي هو من يشرف إشرافا مباشرا على حكومة السوداني.وقال المالكي في بيان ، أن “المنطقة تواجه تحديات وهذه التحديات قد تنعكس سلبا على العراق ورغم هذا كله الا اننا نمتلك حكومة اليوم تعمل من اجل خدمة مشروع المقاومة”.وأضاف، أن “نحن ماضون في ترسيخ العمل السياسي الإسلامي ، واليوم نستعد لاجراء انتخابات محلية “، مشيرا الى ان “غياب مجالس المحافظات تعد مخالفة دستورية لذلك اجراءها امر في غاية الأهمية”. واوضح المالكي ان “الإطار التنسيقي لايزال يشرف عى حكومة السوداني بشكل مباشر “. 

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