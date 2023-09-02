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- شبكة اخبار العراق
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تحالف الانبار:الحلبوسي لايمثل المحافظة ولا باقي المحافظات
المالكي:لايحق للسوداني إصدار أي قرار إلا بالرجوع إلى زعماء الإطار
نائب:لا حصانة للوزير المُقال
مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
الخائن السوداني يباشر بالربط السككي مع إيران لموت ميناء الفاو وتدمير العراق والمنطقة لصالح إيران
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- عربية ودولية
كوريا الشمالية ..إطلاق صواريخ باتجاه البحر
بريطانيا..تعيين (غرانت شابس) وزيراً للدفاع
السيسي والبرهان يؤكدان على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية
في العام المقبل..(394 )مليون دولار قيمة المساعدات الكورية الجنوبية إلى أوكرانيا
السودان تدعو الولايات المتحدة لتصحيح موقفها تجاه القتال بين الجيش وميليشيا الرد السريع
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
الخائن السوداني يباشر بالربط السككي مع إيران لموت ميناء الفاو وتدمير العراق والمنطقة لصالح إيران
سومو:أكثر من (464)ألف برميل نفط صادرات العراق للأردن خلال شهر آب الماضي
اليوم ..سعر صرف الدولار=154000 ديناراً
وزارة النفط:أكثر من (8) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر آب الماضي
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- رياضية
- تحقيقات
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
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- متابعات خاصة
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
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- منوعات
- صورة وتعليق
الخائن السوداني يباشر بالربط السككي مع إيران لموت ميناء الفاو وتدمير العراق والمنطقة لصالح إيران
إيران:الربط السككي مع العراق سرع بضمه وسوريا ولبنان إلى الأمبراطورية الفارسية
العفو الدولية:أكثر من (250) ألف مفقود ومغيب قسراً في العراق بعد 2003
محافظ إيراني يستدعي السوداني لزيارة مشاريع محافظته
الرقابة المالية:تهريب أموال بمليارات الدولارات “بحجة إستيراد بضائع”..المتهم الأول البنك المركزي
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- اذاعة INN