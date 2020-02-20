المالكي:لن نسمح بأنسداد”المجاري السياسية”

المالكي:لن نسمح بأنسداد”المجاري السياسية”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد الاجماع الذي عقده رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، مع الوفد السياسي الكردي، على أهمية تجاوز ’’الانسداد السياسي’’ في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي للمالكي، ان الأخير “استقبل بمكتبه مساء اليوم وقد القوى السياسية لإقليم كردستان برئاسة هوشيار زيباري “.وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان “بحث تطورات الاوضاع السياسية في عموم البلاد وسبل تعزيز افاق التعاون بين أطراف العملية السياسية، كما تم مناقشة مجريات تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة محمد توفيق علاوي “.واكد الجانبان على “ضرورة الحفاظ على مبدأ التوافق السياسي  وتحقيق المزيد من الانسجام  في إدارة المرحلة الانتقالية تمهيدًا لأوضاع سياسية واجتماعية أكثر استقرارًا “.وعبر المجتمعون عن “أملهم في تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع العراقيين وتساهم في تجاوز حالة الانسداد السياسي من اجل ان تكون الحكومة متماسكة وقادرة على تحقيق الخدمات وتلبي طموح الشعب العراقي “، وفقا لما ذكره البيان.

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