المالكي:مقاطعة الانتخابات “عودة المقابر”!!!
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، بأن الانتخابات ستغلق المنافذ بوجه الدكتاتوريةقال المالكي: “لا معنى للديموقراطية والعملية السياسية من دون انتخابات، لأنها مسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية ولابد من تحكيم الضمير واختيار الأفضل”.وتابع: “عبر الانتخابات سنغلق المنافذ بوجه الدكتاتورية والعنـصرية والطـائفية من الوصول إلى السلطة ومفاصل الدولة”.وبين: “نقولها بكل فخر أستطعنا أن نعيد بناء الدولة من جديد رغم الإرهـاب وأعدنا الأمن والأمان لشوارعنا”.وأضاف: “عراق اليوم ليس عراق المقـابر الجمـاعية والإرهـاب وسوف نتمسك بقوة بإجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري”.وختم بالقول: “على الجميع أن يدرك الخطر الفادح إذا لم تجر الانتخابات في موعدها المحدد”.

