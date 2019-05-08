المالكي:نرفض أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على إيران

المالكي:نرفض أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اجتمع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاربعاء، بمساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الادنى ديفيد ساترفيلك، حيث شدد على ضرورة مواصلة العراق في دعم الحكومة الايرانية.وقال المالكي بحسب البيان الذي اورده مكتبه ، ان الاجتماع شهد “استعراض علاقات الشراكة الاسترايتيجية واليات تعزيز التعاون المشترك”، حيث اكد المالكي على “ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.وشدد المالكي على رفض ان يكون العراق منطلقا للاعتداء على ايران.

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