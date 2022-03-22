المالكي:نرفض إنتاج حكومة ضعيفة

المالكي:نرفض إنتاج حكومة ضعيفة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كتب المالكي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر؛ الثلاثاء”بتمسك الإطار التنسيقي وحلفاؤه بالثلث الضامن لسلامة العملية السياسية ومنع الفوضى السياسية ومنع انتاج حكومة ضعيفة تضر بمصالح المواطنين وتضعف هيبة الدولة”.واشار المالكي إلى أن الهدف ليس “تعطيل تشكيل الحكومة عندما تستجيب لمبدأ تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا وتمثيل المكون الأكبر المعني بتشكيل الحكومة بدءاً من تسمية رئيس الوزراء وانتهاء بتشكيل الحكومة ووضع برنامجها السياسي والخدمي”.ورفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات، وفيما بيّن أن الإطار التنسيقي سيقف بقوة ضد هذا الخيار، أكد أن إثارة هذا الأمر يهدف “لإخافة” النواب المستقلين ودفعهم للمشاركة في الجلسة البرلمانية المقبلة.

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