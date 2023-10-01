المالكي:نرفض تأجيل انتخابات مجالس المحافظات و” ائتلافنا الفائز الأول فيها” !!

المالكي:نرفض تأجيل انتخابات مجالس المحافظات و” ائتلافنا الفائز الأول فيها” !!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم ، تأجيل موعد الانتخابات المحلية المقبلة، وعدّها “مراهنات فاشلة وتعطيلا لاحد اركان الديمقراطية”، فيما بيّن ان رأي الجماهير هو “سلّم” صعود طبقة سياسية وهبوط أخرى.وقال المالكي خلال مؤتمر إطلاق الماكنة الانتخابية للائتلاف ، إن “كل المراهنات على تأجيل موعد الانتخابات والتحشيد على عدم الاقبال على صناديق الاقتراع هي مراهنات فاشلة”.وأضاف المالكي “نراهن على الشعب ووعيه وقراره الوطني المستقل لإفشال خطط التأجيل والمقاطعة وستكون لهم مشاركاتهم لقول كلمتهم” مبينا أن “من يريد تغيير الواقع عليه المشاركة في الانتخابات”.وتابع زعيم ائتلاف دولة القانون أن “من يتحدث عن إلغاء أو تأجيل الانتخابات يجهل انها استحقاق دستوري وجماهيري وتعطيل الانتخابات وحل المجالس يعد تعطيلاً لاحد أركان الديمقراطية”، مؤكدا بالقول “تأخرنا كثيراً عن اجراء انتخابات مجالس المحافظات لما لها من أهمية في خدمة المحافظات”.وبيّن المالكي أن “إرادة الناس المواطنين هي الركيزة الأساسية في بناء النظام الحالي والتأسيس للنظام الديمقراطي الحالي”، لافتا الى ان “رأي الجماهير هو السلم الذي يرتقي بطبقة سياسية وجماعة متصدية وينزل بأخرى من السلطة اذا لم تكن على مستوى السلطة والمسؤولية”.

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