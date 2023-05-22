المالكي :أنا في خدمة إيران والعصائب

المالكي :أنا في خدمة إيران والعصائب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي، الاثنين، المستجدات السياسية وحماية المذهب ورعاية المصالح الإيرانية .وجاء في بيان لمكتب المالكي، أن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي”.وأضاف البيان، أن الطرفين بحثا “مستجدات الوضع السياسي الراهن وحماية المذهب ورعاية المصالح الايرانية”.وأكد الطرفان، بحسب البيان، على “ضرورة التعاون وتنسيق الجهود، والعمل المشترك من أجل دعم مشروع المقاومة الإسلامية  وتحرير القدس عن طريق “البوعيثة”!!.

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