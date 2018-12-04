المالكي :التصويت للفياض نصرا لمشروع “المقاومة الإسلامية”

المالكي :التصويت للفياض نصرا لمشروع “المقاومة الإسلامية”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، الثلاثاء، من فوضى سياسية في حال عدم التصويت على اكمال الكابينة الوزارية.وقال المالكي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ، ان “مجلس النواب اليوم امام اختبار حقيقي فاما ان يختار التصويت على الاسماء المقدمة من قبل رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية ، او الذهاب نحو الفوضى”.وكان النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي رجح في تصريح سابق ، تمرير اسماء جميع المرشحين للوزارات المتبقية باستثناء وزارة الدفاع لوجود اعتراض من قبل المحور الوطني على شخصية المرشح. 

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