المالكي :التصويت للفياض نصرا لمشروع “المقاومة الإسلامية”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، الثلاثاء، من فوضى سياسية في حال عدم التصويت على اكمال الكابينة الوزارية.وقال المالكي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي ، ان “مجلس النواب اليوم امام اختبار حقيقي فاما ان يختار التصويت على الاسماء المقدمة من قبل رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية ، او الذهاب نحو الفوضى”.وكان النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي رجح في تصريح سابق ، تمرير اسماء جميع المرشحين للوزارات المتبقية باستثناء وزارة الدفاع لوجود اعتراض من قبل المحور الوطني على شخصية المرشح.