المالكي: بأنفاس الزهراء قريباً حسم منصبي رئاستي الجمهورية والوزراء

المالكي: بأنفاس الزهراء قريباً حسم منصبي رئاستي الجمهورية والوزراء
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء (21 كانون الثاني 2026)، بأنه تم الوصول إلى “المراحل الأخيرة” من المفاوضات الخاصة بحسم ملفي رئاستي الجمهورية والوزراء.وذكر حزب الدعوة الإسلامية، في منشور ، أنّ المالكي أكّد أنّ “الكتل السياسية وصلت إلى المراحل الأخيرة لحسم ملفي رئاستي الجمهورية والوزراء”، من دون الكشف عن الأسماء المطروحة لشغل المنصبين أو السقوف الزمنية المتوقعة للحسم.جاء ذلك بعد أسابيع من المشاورات المكثّفة بين القوى السياسية داخل قوى الإطار التنسيقي ومع الكتل الكردية والسنّية، في محاولة لإنهاء حالة الجمود والتوصّل إلى تسوية نهائية بشأن الرئاسات وتشكيل الحكومة المقبلة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *