المالكي رئيس الوزراء الفعلي وليس السوداني

المالكي رئيس الوزراء الفعلي وليس السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، ضرورة دعم الحكومة الاتحادية للحكومات المحلية وتحديد أولوية المشاريع.وقال مكتب إعلام ائتلاف دولة القانون في بيان ، إن “نوري المالكي استقبل محافظ بغداد والبصرة وكربلاء والمثنى والقادسية وبابل وديالى، لبحث ومناقشة القضايا المتعلقة بسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات المذكورة”.وشدد، على “أهمية دعم الحكومات المحلية من قبل الحكومة الاتحادية وتقديم الدعم المطلوب لتلبية طلبات أبناء المحافظات” مؤكدا بحسب البيان، على “القوى السياسية توفير بيئة ساندة لهذا التوجه من خلال الدعم السياسي داخل مجلس النواب ودعم التشريعات التي لها مساس بمطالب المواطن”. السؤال، بأي صفة يجتمع المالكي بالمحافظين.

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