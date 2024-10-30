المالكي: “سأصلي بالقدس قريباً”!!

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المالية النيابية:موازنة 2025 يجب أن تكون خالية من المجاملات السياسية
اجتماع مرتقب مع تركيا بشأن حصة العراق المائية
رومانسكي:لا ينبغي للعراق أن يخترق العقوبات الأمريكية في استيراد الطاقة من إيران بمبرر أن لديه نقص بالكهرباء
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
قطر للطاقة تستحوذ على 50% من مشروع الطاقة الشمسية في العراق
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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تحالف الفتح:نرفض استهداف “سيدتنا المقدسة إيران” من قبل إسرائيل
حكومة الإطار تحتج لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهداف”سيدتها إيران”
مصدر حشدوي:إسرائيل أبلغت حبيبتنا إيران بتوقيت وأهداف الضربة ومعركتنا مستمرة مع إسرائيل
القوات التركية في عمق الأراضي العراقية والسوداني يؤكد على تعزيز التفاهمات الأمنية معها
معقولة؟؟..وزارة البيئة:جودة الهواء في بغداد الأفضل عالمياً متفوقة على دبي والدوحة ومدن أخرى
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