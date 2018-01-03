المالكي: سندافع عن خامئني وسليماني والحكومة الإيرانية حتى “الشهادة”!!

المالكي: سندافع عن خامئني وسليماني والحكومة الإيرانية حتى “الشهادة”!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الاربعاء، ان ما يحصل في الجمهورية الاسلامية الإيرانية هو شأن داخلي، رغم ان أعداء ايران وامتداداتهم في الداخل يحاولون إثارة الشغب والإرباك”.ودعا المالكي في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني لمكتبه الاعلامي بشأن موقفه من الأحداث الجارية في ايران الى “التهدئة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تصب في مصلحة الشعب الايراني الصديق”.وأعرب عن “شجبه واستنكاره لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي لإيران وأي دولة اخرى، واضاف اننا في حزب الدعوة سنبقى ندافع عن خامئني وسليماني والحكومة الايرانية حتى الشهادة ولن نسمح لمتظاهري الشغب في ايران بمحاولة اسقاط  الحكومة ومشروع الامام الخميني، وكلنا ثقة في ان الجمهورية الاسلامية التي انتصرت بارادة جماهيرية كبيرة وقيادة الامام الراحل الامام الخميني ستسقط كل المخططات الخارجية بتلاحم شعبي وقيادة حكيمة ممثلة بالامام الخامنئي قائد الثورة الاسلامية، وسيبقى العملاء الداخليون وأعداء ايران في الخارج يعانون الفشل والخذلان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *