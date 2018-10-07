المالكي لعبد المهدي:رشحنا لك “أبو حسن”ليكون نائبا لك!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي,الأحد, دعمه لجهود رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في تشكل حكومة شاملة, مشيرا الى ان الحكومة المقبلة ملزمة بتحسين الامن والخدمات لجميع المواطنين.وقال المكتب الاعلامي للمالكي: ان ” رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي التقى رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي اليوم لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة”.وشدد المالكي بحسب البيان على ضرورة تشكيل حكومة شاملة من الاحزاب .وان المالكي قدم اسم (هادي العامري) ليكون نائبا لرئيس الحكومة القادمة.