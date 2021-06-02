المالكي للسفير الروسي:نسعى إلى تعزيز وإقامة شراكات استراتيجية مع روسيا الاتحادية

المالكي للسفير الروسي:نسعى إلى تعزيز وإقامة شراكات استراتيجية مع روسيا الاتحادية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، ملف الانتخابات المقبلة مع سفير روسيا الاتحادية الجديد لدى العراق.وقال مكتب المالكي، في بيان ، إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه سفير روسيا الاتحادية الجديد لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الإوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة ، كما تم مناقشة الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات في البلاد “.وأكد المالكي، أن “ العراق تربطه علاقات وثيقة مع روسيا الاتحادية في مختلف المجالات وهو يسعى إلى تعزيز وإقامة شراكات استراتيجية مع روسيا الاتحادية، والاستفادة من خبراتها في مختلف المجالات”.وشدد على “اهمية اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وضرورة توفير الامن الانتخابي لتكون نتائجها متوافقة مع الإرادة الشعبية وإيمانها الكامل بتمثيلهم في مجلس النواب”.بدوره، اكد السفير الروسي “اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، والاستعداد للتعاون في المجالات كافة”، مُشيراً إلى “حرص بلاده للتعاون في مختلف القضايا  ذات الاهتمام المشترك”.

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