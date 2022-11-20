المالكي للسوداني:لن تخطو خطوة واحدة دون استحصال موافقتي

المالكي للسوداني:لن تخطو خطوة واحدة دون استحصال موافقتي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس الوزراء الفعلي نوري المالكي واجهته الأمامية ،اليوم الأحد ،محمد السوداني  بتنفيذ أوامره  فورا وجعل التعيين محصورا لقوى الإطار التنسيقي ، وأضاف المالكي  في معرض كلامه للسوداني لن تخطو خطوة واحدة دون استحصال موافقتي،وكان رد السوداني للمالكي” أنا أبن الإطار ولن اتخلى عنه “. 

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