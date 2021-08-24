المالكي للصدر:دعنا نتصالح تحت راية إمامنا خامئني

المالكي للصدر:دعنا نتصالح تحت راية إمامنا خامئني
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، عن ترحيبه لكل مبادرة صلح مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قائلا: يدي ممدودة لمن يريد تجاوز التعقيدات الماضية والصلح تحت راية امامنا خامئني.وقال المالكي في حديث صحفي، “أنا قلت مراراً في الإعلام وعلى الهواء مباشرة بأني لا أريد أن تبقى لي ازمة وخلاف مع أي مكون أو حزب أو أي دولة أو أي شخص ويدي مفتوحة للجميع”.واضاف، “نعم وأكررها مرّة أخرى بأن يدي مفتوحة لمن يريد بأن نفتح صفحة جديدة من الوفاق ومن المصالحة أو من المشاركة سيما مع الجهات التي نحن معها شركاء في الانتماء المذهبي والتاريخ مثل التيار الصدري، نتمنى أن تكون علاقاتنا بهذا المستوى من إعادة النظر بهذه العلاقات والوصول إلى توافقات تحفظ الودّ وتحفظ العلاقات وتقوّي شوكة عمل المقاومة”.وتابع المالكي، “لا يوجد ترابط والتزام بين رغبة مقتدى الصدر بالمقاطعة وبين الشارع العراقي، وأعتقد أن لا مصلحة لأحد بأن يشتعل الشارع العراقي ولا بتأجيل أو إلغاء الانتخابات، لأنه إن أجلت أو ألغيت فلن تعقد مرّة أخرى”.وقال “نحن حريصون على أن لا يلتهب الشارع العراقي وهذا هو طلبنا من القوى السياسية وكل من يحمل السلاح على أن يكون متعاوناً مع اللجنة الأمنية العليا من أجل حفظ الجانب الأمني من أجل أن يمارس العراقيون والمرشحون والكتل والناخبون حريتهم كاملة دون ضغوط أمنية. أنا أستبعد أن يكون هناك اشتعال للشارع العراقي”.وعد المالكي، ان “المشاركة وعدم المشاركة حق مفروض للكتل، وتبقى الانتخابات بمن يشارك بها إذا تحقق النصاب المطلوب على نسب المشاركة وتعتبر قانونية وشرعية، لذا لا أعتقد أن هناك ترابطاً بأن عدم المشاركة سيطعن في شرعية الانتخابات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *