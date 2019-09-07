المالكي للفياض والمهندس:إيران في حدقات عيوننا والخلافات لاتخدم مشروع “المقاومة”

المالكي للفياض والمهندس:إيران في حدقات عيوننا والخلافات لاتخدم مشروع “المقاومة”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مقربة من الحشد الشعبي، السبت، عن وساطات يقودها زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لحل الخلافات القائمة بين رئيس هيئة الحشد فالح الفياض ونائبه ابو مهدي المهندس.وقالت المصادر، إن “أطرافا سياسية، بينها زعيم “ائتلاف دولة القانون”، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، تقود وساطات لتخفيف حدة الخلافات الحالية بين أبو مهدي المهندس، المصنف على أنه القائد الميداني للحشد الشعبي في العراق، وبين رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي من جهة أخرى”.وأضافت المصادر، أن “تلك الوساطات تسعى إلى وقف رفض المهندس تنفيذ أوامر حكومية وتحدي أخرها، من بينها اعطاؤه أوامر باستهداف طائرات مسيرة في الأجواء العراقية ورفض الالتزام بتوصيات خلية الأزمة حيال التصريح بشأن حادثة استهداف مخازن أسلحة “الحشد”، وتحريك وحدات وفصائل مسلحة من “الحشد” دون العودة الى الحكومة”.وتابعت، أن “الخلافات تسببت باتساع الشرخ الحاصل بين الفصائل المدعومة من إيران بشكل كامل، مثل كتائب “حزب الله” وحركة “النجباء” و”الخراساني” و”سيد الشهداء”، والعصائب وفصائل أخرى تصنف نفسها على انها من ضمن محور “الممانعة” الإقليمي، وترتبط بطهران، وبين الحكومة العراقية وفصائل أخرى مرتبطة بالنجف، أبرزها “سرايا السلام” بزعامة مقتدى الصدر و”فرقة العباس” القتالية”.

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