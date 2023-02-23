المالكي للهيان:نحن جنود الإمام خامنئي في العراق

المالكي للهيان:نحن جنود الإمام خامنئي في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، خلال استقباله، مساء  أمس الأربعاء، وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان والوفد المرافق له، على “أهمية ادامة التواصل بين المسؤولين العراقيين والايرانيين لتعزيز دور مشروع  الإمام خميني  في العراق والمنطقة”.وذكر بيان لمكتبه ، أنه “وفي مستهل اللقاء رحب المالكي بالوفد الزائر وتحدث عن أهمية العلاقات العميقة التي تربط العراق وايران وخاصة مشروع المقاومة الإسلامية ،” وأكد المالكي بحسب البيان “على أهمية ادامة التواصل بين المسؤولين العراقيين والايرانيين لخدمة مشروع المقاومة الاسلامية وتحرير القدس، معتبرا تبادل الزيارات سيصب في تعزيز افاق العلاقات في مختلف المجالات وخصوصا في المجالات الأمنية والاقتصادية”.وأشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى، ان “الحكومة الإطارية اليوم حريصة على ادامة التعاون والشراكة مع الجمهورية الإسلامية” مبينا ان “الحكومة تحضى بدعم قوى الإطار الشيعي من اجل تنفيذ برنامجها الحكومي “. من جانبه سلم وزير الخارجية الايراني، المالكي، دعوة رسمية لزيارة طهران، مشيدا بمواقفه ودوره في الوضع المحلي والاقليمي والدولي، مؤكدا موقف بلاده الداعم لجهود الحكومة الإطارية في خدمة مشروع المقاومة الإسلامية”.

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