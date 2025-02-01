المالكي: لن نسمح بتكرار “تجربة أحمد الشرع” في العراق

المالكي: لن نسمح بتكرار “تجربة أحمد الشرع” في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسيلمة العصر المدعو نوري المالكي زعيم حزب الدعوة الإيراني ،السبت، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر التأسيسي لرؤساء قبائل وشيوخ عشائر كربلاء، أكد المالكي على أهمية الحذر من بقايا تنظيم “داعش” وحزب البعث المنحل، محذراً من أن هؤلاء يشكلون أدوات لإسقاط الحكم الشيعي في العراق ب.وأضاف المالكي أن هناك ضغوطًا تمارس لغرض إلغاء هيئة المساءلة والعدالة والسماح بخروج الإرهابيين من السجون، مؤكدًا أن ائتلافه لن يسمح بذلك ، كما شدد على ضرورة الوقوف في وجه من يحاولون تكرار التجربة السورية في العراق، وأكد المالكي أن من وصفهم بـ” الطائفيين والبعثيين” بدأوا يتحركون في غفلة من الأجهزة الأمنية، لكنه أضاف: “مادمنا موجودين والسلاح بيدنا، فسيندمون”.

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