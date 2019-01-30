المالكي :لو أنا لو القوات الأمريكية في العراق!!

المالكي :لو أنا لو القوات الأمريكية في العراق!!
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري ، الاربعاء، ان رئيس الائتلاف نوري المالكي من اشد المعارضين لتواجد القوات الامريكية في العراق.وقال النوري في بيان ، ان “رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من اشد المعارضين لتواجد القوات الامريكية في العراق”، مبيناً انه ” لو لا إصرار المالكي على إبرام عقد اتفاقية سحب القوات الامريكية من العراق، لبقيت  إلى هذه اللحظة في البلاد”.واضاف النوري ان ” نوري المالكي ابعد من رئاسة الوزراء بسبب موقفه الواضح من الجانب الامريكي”، مشيراً الى انه “المالكي أكثر شخص يحظى  بثقه الشعب العراقي والدليل على ذلك ما حصل عليه من أصوات في الانتخابات السابقة”. يذكر ان المالكي جاء بذيل الدبات الامريكية وهو المسؤول الوحيد الذي وضع اكيلا من الزهور على قتلى الجنود الامريكان في العراق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *