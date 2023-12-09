المالكي: ليس من حق “أي أحد” منع الناس من المشاركة في الانتخابات

المالكي: ليس من حق “أي أحد” منع الناس من المشاركة في الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، امس الجمعة، على أهمية المشاركة في الانتخابات . وقال في كلمة له خلال تجمعا انتخابي في محافظة بابل: “ليس من حق احد ان يصادر حرية الناس او يمنعهم من المشاركة في الإدلاء بأصواتهم او التعبير عن رأيهم في إشارة ضمنية للصدر “.وشدد، المالكي  على “ضرورة احترام  العملية الديمقراطية لأنه لا خيار لنا في إدامة دولتنا ونظامنا وحكومتنا إلا بالانتخابات ، لان الانتخابات هي من تتصدى لعملية الإصلاح وتصحيح المسيرة التي نعلق عليها آمالنا ، مبينا ان الدولة التي لا يحكمها قانون ولا تحكمها تشريعات الدستور هي دولة فاشلة بامتياز وشعبها يتعرض للفوضى”.واشار رئيس ائتلاف دولة القانون إلى أهمية “الحفاظ على العملية الديمقراطية في البلاد”.وتابع: ” لا طريق للحفاظ على إرادة العراق واستقرار نظامه وتحقيق العدالة وتوفير الخدمات إلا بالانتخابات”، موضحا ان “الدولة الناجحة هي التي يكون فيها تداول سلمي للسلطة وليس عبر المؤامرات والانقلابات “.وجدد المالكي دعوته الى الجماهير بضرورة المشاركة في الانتخابات قائلا : “ندعو الجميع للمشاركة الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات”.

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