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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
نائب:عائلة البارزاني وراء أزمة رواتب موظفي الإقليم
المالكي: ليس من حق “أي أحد” منع الناس من المشاركة في الانتخابات
نائب: اختيار رئيس البرلمان الجديد بعد الانتخابات المحلية
السوداني:تجارة المخدرات في العراق تهدد أمنه القومي
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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
نائب:عائلة البارزاني وراء أزمة رواتب موظفي الإقليم
اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
أكثر من (9) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا لشهر أيلول الماضي
حزب طالباني: لا توجد خلافات سياسية بين بغداد وأربيل في الجانب المالي
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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الإطار: الطرف الثالث من قصف السفارة الأمريكية !!
زيدان:ارتفاع نسبة الجريمة في العراق بسبب ازدياد تجارة المخدرات
السوداني “إعلاميا”..استهداف مقرات البعثات الدبلوماسية “جريمة إرهابية”
مصدر أمني:سقوط 4 طائرات مسيرة قرب مطار أربيل وانفجار الخامسة وتعليق الرحلات الجوية
أوستن للسوداني:هجمات ميليشيا الحشد الشعبي على الأمريكيين يقوض سيادة العراق
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