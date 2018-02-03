المالكي ما زال يحلم بالولاية الثالثة!

المالكي ما زال يحلم بالولاية الثالثة!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس الجمهورية، وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي،السبت، عن ترشحه الى رئاسة الوزراء في حديث  صحفي: ان “هذه المسألة متروكة الى الانتخابات وما سيحصل قبل وبعد الانتخابات من تحالفات وعلى الكتلة الأكبر التي ستكون متشكلة في الجلسة الأولى للبرلمان، ليكون منها رئيس الوزراء”.وأضاف انه “اذا صارت رئاسة الوزراء من حصة الكتلة الأكبر، سيبدأ حينها الحديث من داخلها، ويكون أختياره على أساس انتخابات او توافقات او على اساس شراكة السياسيين”، مؤكدا “لذلك سابق لأوانه القول من هو رئيس الوزراء القادم”.واردف المالكي: “أتمنى ان يكون المرشح غيري ولدي اسبابي” دون ان يذكر تلك الاسباب.

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