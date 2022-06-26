( المالكي )واتباعة في الاطار التنسيقي ماذا قدموا للشعب العراقي طيلة ( 19) عام

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أمانة مجلس الوزراء:”تم القضاء”على فساد المنافذ من خلال أتمتها
شركة “بيكر هيوز” الأمريكية النفطية تغادر الإقليم تنفيذا لقرار المحكمة الاتحادية
وزارة العمل:مليوني عاطل عن العمل في العراق
الموارد المائية:قطع المياه عن العراق من قبل تركيا وإيران مرفوض
النزاهة النيابية:مشروع الأحزمة الخضراء تحول إلى مجمعات سكنية ومحطات وقود
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الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
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