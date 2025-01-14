المالكي والبارزاني يؤكدان على حل المشاكل وفقا للدستور

المالكي والبارزاني يؤكدان على حل المشاكل وفقا للدستور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أتفق رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، امس الاثنين، على ضرورة تعزيز الحوار السياسي بين القوى السياسية لمواجهة التحديات، فيما بين أهمية حلّ المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد وفقاً للدستور.وذكر بيان لرئاسة الإقليم ، أن “بارزاني التقى بالمالكي في بغداد وبحثا تعزيز الشراكة الوطنية وحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد وفق الدستور”.وأضاف إن “الجانبين أكدا على أهمية الالتزام بالدستور لضمان حقوق مكونات العراق كافة”.وتابع البيان أن “الجانبين اتفقا أيضاً على ضرورة تعزيز الحوار السياسي بين القوى والأحزاب العراقية وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الحالية التي تواجه البلاد”.وأشار الى أن “المجتمعين اتفقوا على متابعة تطورات الأوضاع في المنطقة، وخاصة الوضع في سوريا، وتداعيات الأوضاع في الشرق الأوسط على العراق والمنطقة. وفي هذا الصدد”، مؤكدين على “أهمية العمل المشترك للحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد”.

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