المالكي والخزعلي يؤكدان على تعزيز المصالح الإيرانية وبقاء الإطار على رأس السلطة

المالكي والخزعلي يؤكدان على تعزيز المصالح الإيرانية وبقاء الإطار على رأس السلطة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم ميليشيا عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، مساء امس الاثنين، على أهمية الحفاظ على  قوة ووحدة الاطار الشيعي وحماية المصالح الإيرانية .وذكر بيان ، ان “زعيم العصائبِ استقبل في مكتبِهِ ببغداد، رئيسَ ائتلافِ دولةِ القانون نوري المالكي والوفدَ المرافقَ له، حيث تم خلال اللقاءِ التأكيدُ على ضرورةِ توحيدِ الرؤى السياسية بإتجاه الحفاظِ على الإطارِ الشيعي ووحدتِهِ وانسجامِه وتعزيز المصالح الإيرانية ،وفي ختامِ اللقاء، أكّدَ الطرفانِ على بذلِ أقصى الجهودِ من أجلِ تنفيذِ البرنامجِ الحكومي  الإطاري بما يتناسبُ مع مشروع المقاومة الإسلامية.

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