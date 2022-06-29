المالكي والسفير الأردني يؤكدان على تعزيز العلاقات بين العراق والأردن

المالكي والسفير الأردني يؤكدان على تعزيز العلاقات بين العراق والأردن
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه الرسمي في العاصمة بغداد، الأربعاء، سفير الاردن لدى العراق منتصر الزعبي. وذكر بيان لمكتبه ، انه في مستهل اللقاء قدم المالكي التعازي وعظيم المواساة للملك وللشعب الأردني لسقوط ضحايا جراء حادثة تسرب الغاز بالعقبة يوم الاثنين الماضي، سائلا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.وتابع البيان، انه استعرض الجانبان مستقبل العلاقات الثنائية وسبل تطوير العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك ، كما تم استعراض مواقف البلدين بشأن آخر المستجدات والتطورات السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية.وأشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى اهمية الاسراع في اكمال الاستحقاقات الدستورية وحسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة قوية قادرة على ادارة البلاد في ظل التحديات الراهنة . من جهته اكد السفير الاردني لدى العراق دعم المملكة ‏الأردنية والمتمثلة بالملك للعراق في جميع ‏المجالات وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

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