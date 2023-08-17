المالكي والسوداني يؤكدان على حماية المصالح الإيرانية في العراق

المالكي والسوداني يؤكدان على حماية المصالح الإيرانية في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء امس الأربعاء (16 آب 2023)، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مجمل الاوضاع الاقتصادية والسياسية.وقال مصدر سياسي مطلع، ان الاجتماع تمحور في تعزيز المصالح الإيرانية في العراق وحماية الحكومة الإطارية والمذهب الشيعي ودور مشروع المقاومة في المنطقة وتنفيذ توصيات الإمام خامئني في الانتخابات المقبلة.

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