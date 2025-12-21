المالكي والطالباني يؤكدان على توزيع المناصب وفقا للحصص

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد ( 21 كانون الاول 2025 )، مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ملف المناصب الرئاسية الثلاث. وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ، إن الأخير “استقبل بمكتبه مساء اليوم، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني”. وأضاف البيان “كما استعرض الجانبان التطورات السياسية في البلاد وأهمية حسم الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة بما يضمن استقرار العملية السياسية”.وتابع أن: “الجانبين ناقشا ملف المناصب الرئاسية الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب)، والرؤى المتبادلة حول آليات إدارة هذا الملف بما ينسجم مع السياق الدستوري ويحقق الاستقرار السياسي”.

