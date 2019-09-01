المالكي والعامري:إيران أولاً وأخيراً

المالكي والعامري:إيران أولاً وأخيراً
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، الأحد، على وحدة الموقف “الجهادي” بوجه التحديات والحفاظ على إيران ومشروعها.وذكر بيان لمكتب المالكي ، أن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم رئيس تحالف الفتح هادي العامري وجرى خلال اللقاء بحث اخر التطورات السياسية والامنية والاقتصادية محلياً واقليمياً”.واكد الجانبان، بحسب البيان، على “وحدة الموقف “الجهادي” بوجه التحديات والحفاظ على إيران ومشروعها الإسلامي ، وضرورة تفعيل مستوى الاداء الحكومي وتغليب المصلحة الجهادية ”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *