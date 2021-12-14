المالكي وزيباري يؤكدان على “التوافق”السياسي

المالكي وزيباري يؤكدان على “التوافق”السياسي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث نوري المالكي، الثلاثاء، التطورات الأمنية والسياسة مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، مشددا على ضرورة اعتماد مبدأ التوافق كطريق للخلاص من الأزمة الحالية.وقال مكتب المالكي في بيان ، إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تداول تطورات المشهد السياسي والامني في البلاد، فضلا عن تداعيات ازمة نتائج الانتخابات والمشاكل التي رافقتها، على هامش استقباله وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري”.واكد المالكي على “اهمية التوافق الوطني باعتباره المخرج للازمة الراهنة”، مشددا على “تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، والعمل على تنسيق المواقف استعدادا لاستحقاقات المرحلة القادمة “.ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون الى “النظر بجدية وموضوعية للشكاوى والطعون المقدمة أمام المحكمة الاتحادية قبل المصادقة على نتائج الانتخابات”.من جانبه، أكد هوشيار زيباري أن “رؤية الحزب الديمقراطي الكردستاني تسير في ذات الاتجاه”، داعيا الى “مواصلة الحوارات لايجاد حلول تنهي حالة الانسداد السياسي الحاصل”. 

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