المالكي وعلاوي يؤكدان على الحوار بين الأطراف الشيعية لعبور الأزمة

المالكي وعلاوي يؤكدان على الحوار بين الأطراف الشيعية لعبور الأزمة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نوري المالكي ،الأربعاء، على موقف الإطار التنسيقي من عدم “قانونية ودستورية” الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الجديدة، والتي شهدت تجديد ولاية جديدة للرئيس السابق للمجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب نائبين له.وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمالكي، أن الأخير استقبل بمكتبه اليوم رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي والوفد المرافق له .وأوضح البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية الراهنة، والاحداث التي رافقت انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد .كما أشار البيان إلى أن المالكي “أكد على ضرورة الحفاظ على المصلحة الوطنية وديمومة الحوار بين الأطراف السياسية العراقية بعيدا عن الخلافات والفوضى من أجل مواجهة التحديات التي يمرّ بها البلاد”.وقال المالكي، إن “جلسة البرلمان التي عقدت الاحد شابتها خروقات قانونية ودستورية مما استدعى الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية للنظر بتلك الخروقات ومعالجة الخلل الحاصل”.بدوره اعرب علاوي عن اسفه لما حصل خلال انعقاد البرلمان، داعيا جميع الاطراف الى تغليب مصلحة الشعب العراقي وتعزيز الثقة بين القوى السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لمواصلة الحوارات والابتعاد عن الخلافات والاجواء المشحونة والمتشنجة من اجل تحقيق الامن والاستقرار في البلاد.وكان الإطار التنسيقي قد اعلن في وقت سابق من صباح اليوم، تقديم اعتراض لدى المحكمة الاتحادية على “الخروق” التي رافقت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، والتي انتخب فيها هيئة رئاسة جديدة.

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