المالكي وكتلة خدمات النيابية يؤكدان على ” التنسيق الجهادي”!!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأربعاء ( 7 كانون الثاني 2026 )، ضرورة تنسيق جهود الكتل النيابية داخل مجلس النواب من أجل تشريع القوانين المهمة، وتفعيل الدورين التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة.وذكر المكتب الإعلامي للمالكي، في بيان ، أن الاخير “استقبل في مكتبه وفدًا من نواب كتلة خدمات النيابية برئاسة  الولائي محمد جميل المياحي”.وأضاف البيان أن “أعضاء الوفد قدّموا في مستهل اللقاء تهانيهم إلى المالكي بمناسبة نجاح الانتخابات، مؤكدين أهمية الإسراع في استكمال بقية الاستحقاقات الدستورية، ولا سيما بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه”.وأشار إلى أن “الجانبين ناقشا عددًا من الملفات المتعلقة بالحوارات الجارية لتشكيل الحكومة، مع التأكيد على أهمية تنسيق جهود الكتل السياسية داخل مجلس النواب لتشريع القوانين المهمة، إلى جانب تعزيز الدور الرقابي والتشريعي خلال الفترة المقبلة”.

