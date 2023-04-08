آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
أكثر من مليار و112 مليوناً مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
المالكي ونيجيرفان يؤكدان على التعاون لخدمة أهداف تحالف إدارة الدولة
حزب بارزاني:قوباد طالباني “فضائي” لايحق له انتقاد حكومتنا
تحالف العزم:لا دور سياسي للحلبوسي في الانتخابات القادمة
نائب إطاري:إيران ترفض عودة نازحي جرف الصخر لمناطقهم وسنسكت أصوات العودة
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
أكثر من مليار و112 مليوناً مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
الطاقة الأمريكية:ارتفاع صادرات العراق النفطية لبلادنا خلال الأسبوع الماضي
إيران:بموافقة السوداني والزعامة الإطارية أجهزتنا الكهربائية ستغزو البيوت العراقية
اليوم..سعر صرف الدولار = 150000 دينار
صالح:تدني النمو الاقتصادي السنوي الكلي بسبب متلازمة البطالة في العراق
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
تحالف الانبار:العامري والحكيم يتوسطان لغلق ملفات فساد الحلبوسي
الضمير الإيراني العامري:سنبقى خدما تحت أقدام خامنئي
نائب:على مجلس النواب عدم السكوت عن تزوير الحلبوسي وقلب الحقائق
مصدر سياسي إطاري:ناحية جرف الصخر ستبقى خارج السيادة العراقية إلا بأمر من خامنئي
مسؤول محلي في ديالى:المحافظة ساقطة سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا بيد ميليشيا بدر
-
- اذاعة INN