المالكي وولايتي يؤكدان على استمرار دعم المشروع الإيراني

المالكي وولايتي يؤكدان على استمرار دعم المشروع الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والنائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن ولايتي، اليوم الأربعاء، أهمية توحيد الموقف السياسي العراقي مع إيران .وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان ، إن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن ولايتي”، مبينا ان “الجانبين بحثا الأوضاع العامة في البلد والتطورات السياسية”.وأضاف انه “تمّ التأكيد على أهمية توحيد الموقف السياسي مع إيران ، وتعزيز دور المشروع الإيراني في العراق والمنطقة.

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