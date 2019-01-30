المالكي يترجى صالح بأن يكون نائبا له!

المالكي يترجى صالح بأن يكون نائبا له!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال لقائه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، ضرورة العمل المشترك لدعم البرنامج الحكومي.وقال مكتبه في بيان ، إن ” رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي”.وأكد صالح على “أهمية توحيد الرؤى بين القوى السياسية بشأن تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية”، مشددا على “ضرورة العمل المشترك لدعم البرنامج الحكومي بما يعزز الاستقرار والازدهار في البلاد”.بدوره اكد المالكي “اهمية تنسيق المواقف بين جميع الأطراف لتحقيق الاستقرار وإعادة الاعمار وتعزيز الوحدة الوطنية”، مثمناً “جهود رئيس الجمهورية بتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين”.وتابع البيان انه “جرى خلال اللقاء مناقشة استكمال التشكيلة الوزارية والملاحظات المطروحة حول إقرار الموازنة العامة والأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية”.هذا وافاد مصدر سياسي مطلع اليوم،ان أصل اللقاء هو رجاء نوري المالكي من برهم صالح ان يكون النائب الوحيد له ولم يتطرق الاثنان الى مواضيع اخرى بل كان الهدف من اللقاء من هو نائب رئيس الجمهورية الذي يسعى اليه المالكي قبل غيره.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *