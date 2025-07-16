المالكي يحذر من استهداف الإعلام الحر

المالكي يحذر من استهداف الإعلام الحر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نوري المالكي في تغريدة له ،اليوم الأربعاء، إن “ظاهرتين خطيرتين تهددان نظامنا الديمقراطي الدستوري: الأولى تتمثل في ملامح الأزمة السياسية، والثانية في مهاجمة الإعلام الحر وفقًا للمصالح، وفي ظل صمت مرعب من المؤسسات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية”.وأضاف، أن “الظاهرة الثانية تتمثل في السعي لتقييد الإعلام الحر المؤثر، وجعله محصوراً في زاوية محددة، وإبعاده عن ملامسة القضايا الجوهرية التي ترتبط بالمصالح العليا للشعب العراقي، وكأن الغاية من الإعلام هو الترفيه أو التلميع”.وتابع، “من هنا، على الأجهزة الأمنية أن تمتنع عن التصدي لحرية التعبير ومصادرتها، فالإعلام يُعدّ الوجه الأبرز للدستور والحياة الديمقراطية، وعلى الإعلام الابتعاد عن التسقيط، واستهداف المؤسسات الوطنية”.وحذر المالكي من أن “سياسة تكميم الأفواه ومساءلة الإعلاميين بسبب كلمة أو نقد أو تعليق إعلامي، ستؤدي إلى تفاقم الأزمات، وتهدد السلم المجتمعي”.

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