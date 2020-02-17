المالكي يدعو إلى الإسراع في إجراء الانتخابات المبكرة

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين (17 شباط 2020)، أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات والتمهيد لإجراء الانتخابات المبكرة، خلال لقائه السفير الاسباني، خوان خوسيه ايسكوبار.

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي، في بيان ، أن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، استقبل بمكتبه اليوم سفير اسبانيا لدى العراق خوان خوسيه ايسكوبار”، مضيفاً، أن “الجانبين استعرضا تطورات الاوضاع السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة بصورة عامة، كما بحثا في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين”.

وأضاف البيان، أن “المالكي أكد على أهمية تضافر الجهود بين القوى السياسية والشعبية لتجاوز التحديات، والتهيئة لإجراء انتخابات من اجل تشكيل حكومة منتخبة تحظى بدعم الجميع، وتكون قادرة على تقديم الخدمات وتلبي مطالب الجماهير لتحقيق الاستقرار في العراق”.

وأشار البيان الى أن “السفير ايسكوبار أعرب عن استعداد بلاده لدعم كل الجهود الرامية لتهدئة الأجواء وإبعاد الازمات عن العراق والمنطقة”.