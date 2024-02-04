المالكي يدعو إلى حماية “سيادة الوطن”

المالكي يدعو إلى حماية “سيادة الوطن”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاحد، احقية الحكومة العراقية بالتحرك على كل الأصعدة من أجل إيقاف وادانة الاعتداءات الامريكية على العراق.وقال المالكي في منشور له على منصة “اكس”، ان “الاعتداء الأمريكي على سيادة العراق، وقتل أبنائه بدم بارد قد تكرر بنحو غير مسبوق، ومن دون رادع من المجتمع الدولي، مستنكرا “استهداف واغتيال ثلة من أبنائنا من القوات العراقية في مقراتهم الثابتة”.واكد، أن “من حق الحكومة العراقية التحرك على كل الأصعدة من أجل إيقاف هذه الاعتداءات وإدانتها، لأن هذا الفعل يؤسس لمنهج شريعة الغاب ويجلب المزيد من القتل والتخريب الذي لا مبرر له في القوانين الدولية، وشرعة حقوق الانسان، وقيم الحضارة المدعاة كذبا وزورا”.واشار الى، ان “العراقيون لا يقبلون الضيم ولا يمكن أن يصبروا على الاستهانة بأرواح أبنائهم، ولابد من موقف وطني مسؤول من الجميع يحمي سيادة الوطن وحياة الشعب”.

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