المالكي يدعو “فصائل مقاولة إيران” للتظافر مع عناصر حركة حماس

المالكي يدعو “فصائل مقاولة إيران” للتظافر مع عناصر حركة حماس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بارك رئيس الدولة العميقة في العراق المدعو نوري المالكي ، عملية طوفان الاقصى التي اطلقتها حركة حماس ضد اسرائيل.كما جاء في تغريدته أدناه وهو”خائن الدين والوطن”… 

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