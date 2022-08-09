المالكي يرفض مطالب الصدر في حل البرلمان وإجراء الانتخابات

المالكي يرفض مطالب الصدر في حل البرلمان وإجراء الانتخابات
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مساء امس الاثنين، حل مجلس النواب العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، إلا بعد عودة المجلس إلى الانعقاد بشكل طبيعي.وقال المالكي في كلمة له بمناسبة عاشوراء، “العراق بلد مكونات وشعبه يتشكل من مكونات ومذاهب وقوميات، وبالتالي لا يمكن أن تفرض عليه إرادة، إلا بإرادة الشعب بالكامل، عبر مؤسساته الدستورية، التي يمثلها مجلس النواب المنتخب”.وأضاف: بالتالي “لا حل للبرلمان ولا تغيير للنظام، ولا انتخابات مبكرة، إلا بعودة مجلس النواب إلى الانعقاد وهو الذي يناقش هذه المطالب، وما يقرره نمضي به”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *