المالكي يلتقي بارزاني لدعم ترشيحه لرئاسة الحكومة القادمة

المالكي يلتقي بارزاني لدعم ترشيحه لرئاسة الحكومة القادمة
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- وصل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، ووفد مرافق له، الى إقليم كوردستان، في زيارة رسمية. وأفاد وسائل اعلام بانعقاد اجتماع، يجمع مسعود بارزاني،و نوري المالكي، بحضور وفد دولة القانون لاستحصال دعم حزب بارزاني لترشيحه لرئاسة الحكومة القادمة . وكان مصدر من مكتب دولة القانون صرح ، إنه من المقرر أن يزور وفد رفيع المستوى برئاسة نوري المالكي إقليم كوردستان يوم الأربعاء. ومن المؤمل إن الوفد سيلتقي مع الرئيس مسعود بارزاني والمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني. هذا وتشير تقارير إعلامية الى بدأ عملية التنسيق لعودة نوري المالكي لسدة الحكم في العراق بعد ما تخلت بعض القوى السياسية من حق جماهيرها في الانتخابات.

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