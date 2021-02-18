المالية النيابية:إتفاق شبه نهائي على تمرير حصة الإقليم في موازنة 2021

المالية النيابية:إتفاق شبه نهائي على تمرير حصة الإقليم في موازنة 2021
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية ،الخميس، عن التوصل لاتفاق شبه نهائي بشأن حصة الإقليم في موازنة 2021، متوقعة التصويت عليها الاسبوع المقبل.وقالت عضو اللجنة إخلاص الدليمي بحسب الوكالة الرسمية، ان “الكتل السياسية توصلت إلى اتفاق شبه نهائي على صيغة جديدة بشأن حصة الإقليم في الموازنة”.وأشارت الى ان “الاتفاق يرضي الحكومة الاتحادية والإقليم”، مصيفة ان “هناك تفاهما مشتركا حول الواردات النفطية والإيرادات الأخرى وحصة الاقليم”.وتوقعت الدليمي “التصويت على الموازنة منتصف الأسبوع المقبل بعد كتابة الاتفاق النهائي ضمن المادة الـ10 في الموازنة والانتهاء من صياغة الجداول والمرفقات الأخرى”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *