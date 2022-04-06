المالية النيابية:إجراء تعديلات على مشروع قانون الأمن الغذائي

المالية النيابية:إجراء تعديلات على مشروع قانون الأمن الغذائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، عن أبرز التعديلات التي أجريت على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يرتبط بأكثر من وزارة وهي المالية والتخطيط والتجارة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية ونطمح إن تكون هناك حصة للوزارة الصحة في القانون”.وأضاف أن “اللجنة المالية النيابية تعقد يوميا اجتماعات متكررة وتستضيف فيها عدد من الوزراء لصياغة وتعديل مسودة القانون من أجل ان يكون جاهزاً للتصويت في مجلس النواب”.وتابع الشبلي، ان “اللجنة أجرت بعض تعديلات على مسودة القانون منها رفض فقرة القرض الداخلي والخارجي والاعتماد فقط الوفرة المالية من أسعار النفط الخام والاعتماد على نسبة الصرف 1/12”.وبين عضو اللجنة المالية النيابية، ان “مشروع القانون سيعزز مفردات البطاقة التموينية وقطاع الزراعة وزيادة صندوق المشاريع الصغيرة في وزارة العمل، بالإضافة إلى العمل على تخصيص الاموال المشاريع المتلكئة بسبب التمويل”.

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