المالية النيابية:إرادة سياسية وراء منع القضاء على الفساد

المالية النيابية:إرادة سياسية وراء منع القضاء على الفساد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، الخميس، أن الدولة سيطرت امنياً على المنافذ الحدودية لكن يجب القضاء على شبكات الفساد داخلياً فيما تحدث عن موقف دولي بشأن الفضائيين ومتعددي الرواتب في العراق.وقال كوجر في حديث متلفز ، إن “ما يأتي من موارد المنافذ الحدودية لصالح خزينة الدولة لا يتجاوز الـ 5% من القيمة الحقيقة لوارداتها، وتمكنت الدولة في الآونة الاخيرة من السيطرة عليها أمنياً، لكن شبكات الفساد ما تزال موجود وتقوم بتزوير نوع البضائع الداخلة للعراق فتسجل شحنات الهواتف على أنها بطاطا على سبيل المثال”.واضاف أن “الحل الوحيد للقضاء على الفساد في المنافذ هو اتمتتها الكترونيا، لكن هناك إرادة سياسية لا تريد هذه الخطوة”.ولفت كوجر إلى أن “200-300 الف شخص فضائي يتسلمون رواتب من الدولة، بحسب تصريح وزير المالية”، مبينا أن “اللجنة المالية لمست جدية من الحكومة في تحقيق الاصلاح لكن المشكلة بالتركة الثقيلة التي وقعت على عاتقها معالجتها”.وبين كوجر أن “الوضع الاقتصادي الان أكثر تعقيداً، حيث إلى جانب الفضائيين هنالك من مزدوجي الرواتب ومنهم من يأخذ 5 رواتب شهرياً من الدولة”.واشار إلى أن “صندوق النقد الدولي قدر في نقطتي رصد عدد من يتسلمون رواتب مزدوجة في العراق بعهد حكومة حيدر العبادي بـ 250 الف موظف وقال إن هؤلاء يجب ان تقتصر رواتبهم على واحد لانهم يكلفون الدولة الكثير”.

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