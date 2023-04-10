المالية النيابية:إقرار الموازنة بعد عيد الفطر المبارك
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن موعد التصويت النهائي على موازنة 2023.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن “اللجنة المالية جادة في التوجه نحو مناقشة الموازنة وإقرارها، والجلسات الرسمية بدأت وستستمر للخروج بقناعة وتقرير مشترك يقدم إلى مجلس النواب لغرض القراءة الثانية”، مبيناً أن “القراءة الثانية ستنجز بعد عيد الفطر مباشرة”، مبيناً ان “التصويت النهائي على موازنة 2023 سيكون خلال شهر أيار المقبل”.وأضاف الكاظمي، أن “هناك جدية لدى الكتل بضرورة تمرير الموازنة مع الاخذ بنظر بالملاحظات”، مشيراً إلى أن “هناك اعتراضا على مبالغ تنمية الأقاليم المخصصة لـ15محافظة والتي تعتبر قليلة”، لافتاً الى أن “هناك مبلغا متبقيا من الدعم الطارئ مخصص للمحافظات، وممكن تحويل مبالغ من مخصصة لوزارات الى المحافظات”، مشيراً الى ان “الاعتراض على الحصص في الموازنة يمكن حله من خلال الحوار”.وأكد الكاظمي: “عدم وجود اعتراض على سعر برميل النفط في الموازنة وهو الـ70 دولارا كونه جيدا ويمكن الاعتماد عليه”، موضحا أنه “لا توجد هناك زيادة على اسعار البنزين والكاز المنتج داخليا، وهناك توجه جدي للاستفادة من الغاز المصاحب والحر”.