المالية النيابية:إقرار قانون موازنة 2022 سيتأخر

المالية النيابية:إقرار قانون موازنة 2022 سيتأخر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، تأخير تصويت مجلس النواب الجديد على مشروع قانون موازنة سنة 2022.وقال عضو اللجنة محمد الشبكي في تصريح صحفي: إن “تصويت مجلس النواب الجديد على مشروع قانون موازنة سنة 2022، سيتأخر كثيراً، بسبب انشغال البرلمان بقضية تشكيل الحكومة الجديدة، واختيار رئيس الوزراء وأعضاء الكابينة الوزارية، فهذا الأمر سيأخذ وقت طويلا”.وأضاف أن “الخلافات والصراعات بين القوى السياسية على تشكيل الحكومة الجديدة، سيكون واضحاً خلال فترة ما بعد الانتخابات النيابية المبكرة، وبكل تأكيد ستكون هناك تحالفات جديدة وكبيرة لغرض تشكيل الحكومة الجديدة، وتشكيل هذه التحالفات ايضا سيأخذ وقت طويل”.

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