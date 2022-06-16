المالية النيابية:إقرار موازنة 2022 مرهون بتشكيل الحكومة الجديدة

المالية النيابية:إقرار موازنة 2022 مرهون بتشكيل الحكومة الجديدة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن شرط لإقرار الموازنة الاتحادية لعام 2022.وقالت اللجنة في بيان ، إن “اقرار موازنة 2022 مرهون بتشكيل الحكومة الجديدة”.وأضاف البيان، أنه “في حال لم يتم الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة فإنه لن تكون هنالك موازنة للعام الحالي”.وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد في وقت سابق حاجة الحكومة الى الموازنة للمضي بالمشاريع لخدمة المواطن، فيما دعا القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها.

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