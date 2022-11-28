المالية النيابية:إقرار موازنة 2023 في شهر آذار المقبل

المالية النيابية:إقرار موازنة 2023 في شهر آذار المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، إقرار الموازنة المالية لعام 2023، في شهر آذار المقبل.وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن “الموازنة ستصل من الحكومة إلى مجلس النواب مع بداية العام المقبل”.وأضاف، أن “البرلمان سيخوض مرحلة الغربلة والمناقشة والتأثيرات السياسية ويباشر بالقراءة الأولى والثانية، وستكون هناك آراء وخلافات بهذا الخصوص لحين الوصول إلى توافق سياسي حول حصص المحافظات وإقليم كردستان والمحافظات المحرومة في الوسط والجنوب والمحافظات المتضررة من الارهاب”.وتوقع الكاظمي، أن “يتم إقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام المقبل 2023، في آذار المقبل”.

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